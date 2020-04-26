«Какая прелестная!»: Анна Нахапетова опубликовала редкое фото внучки Глаголевой

Артистка Большого театра Анна Нахапетова и наследница актеров Веры Глаголевой и Родиона Нахапетова опубликовала в личном блоге архивное фото со своей дочерью Полиной. Сейчас девочка уже подросток, учится в шестом классе. А на снимке – она еще совсем маленькая.

«Годы идут, а я все так же признаюсь ей каждый день в любви», — подписала она кадр.

«Какая прелестная!», «Анна желаем сохранить это тепло и ласку, источающуюся при взгляде на это фото», «Милые девчонки! Удачи вам в жизни», «Какие вы прекрасные!» — откликнулись на кадр поклонники Нахапетовой.

Отметим, что у Веры Глаголевой есть еще две дочери – Мария Нахапетова, которая воспитывают сыновей Кирилла и Мирона, и Анастасия Шубская (Овечкина), которая тоже родила наследника Сергея. Супруга известного хоккеиста Александра Овечкина в настоящий момент готовится стать мамой во второй раз. Известно, что это опять будет мальчик.