«Фото – огонь»: Бузова разгорячила поклонников снимком в розовых трусиках

Ольга Бузова взволновала своих поклонником кадром в нижнем белье, обнародовав его в Instagram. Поющая телеведущая запечатлелась в одних розовых трусиках и такого же цвета коротком худи с надписью «Barbie».

Звезда обнажила стройную фигуру и отличный пресс, не скрыв пирсинг, а также пикантную родинку на животе. Столь горячий снимок ведущая «Дома-2» решила сделать на фоне плюшевых игрушек.

Кадр вызвал горячий ажиотаж среди поклонников певицы.