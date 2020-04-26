«Фото – огонь»: Бузова разгорячила поклонников снимком в розовых трусиках

Ольга Бузова взволновала своих поклонником кадром в нижнем белье, обнародовав его в Instagram. Поющая телеведущая запечатлелась в одних розовых трусиках и такого же цвета коротком худи с надписью «Barbie».
Звезда обнажила стройную фигуру и отличный пресс, не скрыв пирсинг, а также пикантную родинку на животе. Столь горячий снимок ведущая «Дома-2» решила сделать на фоне плюшевых игрушек.
Кадр вызвал горячий ажиотаж среди поклонников певицы.
«Какое горячее фото», «Фото – огонь», «Вау, очень красивая, я не могу», «Ты прекрасна как царица», «Настоящая Барби», «Ну что за куколка такая», «Шикарная! А есть такая мужская с надписью «Ken»?» — написали фолловеры.