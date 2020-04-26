«Кто сказал «мяу»?»: актриса Эвелина Бледанс создала из чтения сказки настоящий спектакль
«Сказки на ночь»
«Кто сказал «мяу»?»
Лера Кудрявцева: «Марат Башаров рассказал, зачем бил своих жен»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Фото – огонь»: Бузова разгорячила поклонников снимком в розовых трусиках

К белью она подобрала короткое худи.

«Фото – огонь»: Бузова разгорячила поклонников снимком в розовых трусиках
Ольга Бузова. Фото: Global look press.

Ольга Бузова взволновала своих поклонником кадром в нижнем белье, обнародовав его в Instagram. Поющая телеведущая запечатлелась в одних розовых трусиках и такого же цвета коротком худи с надписью «Barbie».

Звезда обнажила стройную фигуру и отличный пресс, не скрыв пирсинг, а также пикантную родинку на животе. Столь горячий снимок ведущая «Дома-2» решила сделать на фоне плюшевых игрушек.

Кадр вызвал горячий ажиотаж среди поклонников певицы.

Ольга Бузова. Фото
Ольга Бузова. Фото https://www.instagram.com/buzova86/

«Какое горячее фото», «Фото – огонь», «Вау, очень красивая, я не могу», «Ты прекрасна как царица», «Настоящая Барби», «Ну что за куколка такая», «Шикарная! А есть такая мужская с надписью «Ken»?» — написали фолловеры.

Тэги

бузоваОльга БузоваОльга Бузова последние новостиоткровенное фото
Loading...