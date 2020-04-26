«Волосами играйте!»: Виктория Боня научила делать эффектные селфи

Виктория Боня дала своим подписчикам несколько полезных лайфхаков, которые позволят делать максимально эффектные фотографии.

Во-первых, по мнению звезды «Дома-2», во время фотосессии нельзя ни задирать, ни опускать голову – подбородок желательно держать параллельно полу. Чуть склонить вбок — допустимо. Во-вторых, нельзя забывать об осанке – заранее расправлять плечи, вытягивать вверх шею. В-третьих, нужно попытаться расслабить мышцы лица, чтобы не выглядеть напряженным на снимке. В-четвертых, чтобы взгляд казался загадочным, нужно сосредоточить его на чем-то вдали. И, в-пятых, дабы казаться стройнее и выше, поставить впереди ногу, поставив ее на вытянутый носок.