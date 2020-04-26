«Люблю идти наперекор»: 30-летняя дочь Задорнова обнажила ноги в мини-шортах

30-летняя наследница российского сатирика Михаила Задорнова впечатлила своих поклонников фотографией в мини-шортах. Снимок с обнаженными ногами Елена опубликовала в личном блоге.

Девушка запечатлелась на камне в окружении цветов, примерив летние сандалии. Этим кадром она украсила свое новое стихотворение. Напомним, Задорнова увлекается поэзией и часто радует подписчиков свежими строками.

«Влекома необычными Чертами… Пока мне смотрит вслед немой Укор, Я на Ночь мусор выкину с Чертями, Рассыплю Соль и намочу Манту! Под Лестницей пройду Туда – Обратно И перейду Дорогу Черному Коту, Чтоб стало Ему тоже неповадно», — написала она в Instagram.

«Вау! Великолепно! Bravissimo!», «Фото такое нежное и милое, а стих – полный улет», «Браво, Елена Михайловна, читала и балдела от строк», «Дочь! Бунтарка! Стихи твои впечатлили и тронули до глубины души!» — отреагировали на пост фолловеры.

Отметим, что Елена является единственной дочерью сатирика, в настоящий момент с супругом живет на Мальте. Она появилась в отношениях Задорнова с Еленой Бомбиной. Как пишет КП, артист долго метался между двумя женщинами – первой женой Велтой и второй возлюбленной. Все решило рождение дочки, после этого Михаил покинул первую супругу и оформил новые отношения. Перед смертью за болеющим писателем ухаживали обе женщины.