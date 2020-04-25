«Чего на стол взгромоздилась?»: кардинально сменившую имидж Успенскую осудили за новое фото

66-летнюю Любовь Успенскую осудили за новый снимок. В кадре исполнительница шансона появилась в непристойной позе – артистка залезла с ногами на стол у раковины. Успенская посчитала, что выбрала подходящее место, чтобы не только порассуждать на социально-значимую тему, но и похвастаться новой стрижкой.

Так, Успенскую возмутило, что зрители, вместо того, чтобы объединиться, продолжают считать чужие деньги.

«Для вируса нет богатых или бедных, плохих или хороших, злых или добрых. Каждый день «на передовой», в этой войне за жизнь людей, борются врачи. И мне больно и обидно, что некоторые люди в нашей стране этот труд обесценивают. Эдакие «диванные войска», такие товарищи, которые наверняка знают, сколько денег кому нужно платить, кому куда идти, чем заниматься, как жить. Считать чужие деньги, ничего не сделав для того, чтобы заработать свои, обвинять некогда отдыхавших за пределами страны в том, что Россия теперь тоже «болеет». Я очередной раз разочаровываюсь в людях», — выдала гневную тираду Успенская.

Однако, многие комментирующие предпочли обратить внимание не на слова Любови, а на ее позу. «Чего на стол взгромоздилась?», «Люба, не очень-то красиво сидеть филейной частью на столе, ты ведь не девочка уже», «Не смогла дочитать до конца, не могу смотреть, как вы ноги на стол поставили», «Пойду сяду на унитаз, тоже что-то умное напишу. А, и прическа эта вам не идет», — прошлись они по певице.