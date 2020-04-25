«Извинилась, значит, все»: Валерия и Пригожин передумали осуждать Тодоренко за слова о насилии

Певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин передумали осуждать Регину Тодоренко за слова о физическом насилии. Напомним, в беседе с Лаурой Джугелия на People Talk телеведущая имела неосторожность заявить, что женщина сама виновата в том, что мужчина поднял на нее руку.

Знаменитости разделились на два лагеря – одни осудили Регину за озвученную мысль. Среди прочих была Рита Дакота – бывшая подруга Тодоренко. Певица, которая развелась с мужем Владом Соколовским из-за постоянных измен, была шокирована формулировкой Регины и заявила, что от услышанного у нее волосы встают дыбом. Лобода и Нателла Крапивина за Тодоренко вступились и пояснили – Регину они знают как доброго и светлого человека. По их уверениям, журналистка просто неправильно сформулировала мысль.

Защищающая права женщин Валерия сначала тоже была возмущена словами Регины, но позже решила Тодоренко не критиковать.

«Еще вчера она была явно возмущена, но сегодня у нее все вопросы отпали. Ну нельзя девочку уничтожать! Я не защищаю Регину Тодоренко, но она имеет свойство оступаться. Она извинилась, а это значит, что все», — прояснил позицию свою и супруги Пригожин «Газете».