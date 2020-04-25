Топалов дал первую реакцию на массовый хейт Тодоренко

Аудитория, в свою очередь, интересуется, как исполнитель намерен оправдываться за эту реплику спустя пару дней.

Супруг Регины Тодоренко Влад Топалов отреагировал на массовый хейт любимой женщины. Накануне певец и телеведущая появились в гостях у портала People Talk. Там блогер вдруг заявила, что женщины, ставшие жертвами насилия, должны задаться вопросом «А что они сделали, чтобы муж их не бил?». После этого общественность потребовала лишить Регину звания «Женщины года». Не спасли ситуацию и неоднократные извинения знаменитости.

Долгое время своих комментариев не давал супруг Тодоренко Влад Топалов. Аудитория задавалась вопросом, почему певец не пытается отстоять супругу в глазах общественности. Поздно вечером певец все же поделился своим взглядом на случившееся под постом друга семьи. Последний на личной странице в Instagram в жесткой форме попросил недовольных оставить Тодоренко в покое, а Влад оставил соответствующий комментарий.

«Брат, спасибо тебе! Плохие парни навсегда», — отчетливо обозначил он свою позицию, подчеркивая, что, конечно же, поддерживает Регину.

Эта фраза спровоцировала дальнейший поток вопросов. «Вы пробили дно со своей Региной», «И как вы теперь оправдываться через несколько дней будете?», «Регина вроде реабилитироваться пытается, а вы ее топите», «Молодец, помог Регине», — озвучивают мысли они.