«Забудет и сойдутся»: Самойлова обратила внимание на новый трек Джигана

Многодетная мать и модель прослушала посвященную ей песню во время поездки в машине.

Модель Оксана Самойлова обратила внимание на новый трек Джигана. Напомним, в пятницу, 24 апреля, рэпер дал о себе знать в социальных сетях после почти месяца отсутствия. Журналисты выяснили, что все это время музыкант находился в элитном реабилитационном центре, сутки пребывания в котором стоят не менее 100 тысяч рублей.

Практически сразу после освобождения Джиган вышел на связь с подписчиками и обнародовал на личной странице в Instagram клип и новую песню, посвященную жене. Чтобы та гарантированно обратила на него внимание, под последним снимком он также признался, что очень любит Самойлову.

Сама Оксана дала поклонникам повод думать, что воссоединение возможно. В субботу Самойлова поделилась кадрами, на которых едет в машине по делам под новый трек Джигана.

«Время уходить, время расставаний, но, несмотря на это все нас друг к другу тянет», — читает Устименко. Романтичная картина дополняется каплями дождя на стекле.

Тут же наблюдающие за поведением супругов поспешили подметить – такой жест со стороны Оксаны может свидетельствовать о прощении. «Она все забудет, и сойдутся», «Неужели простила?», «Оксана, ни шагу назад, топи до конца», «Все наигранно, очередной развод аудитории», «Да она давно его уже простила же, все понятно тут», — высказывают свои опасения они.