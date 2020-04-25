«Оставьте ее в покое и не заклевывайте»: Подольская заступилась за оскандалившуюся Тодоренко

Регина Тодоренко в миг лишилась репутации доброй и отзывчивой девушки. Бывшая ведущая шоу «Орел и решка» оскандалилась, сделав необдуманное высказывание в беседе с журналистами в прямом онлайн-эфире. Сначала они с мужем Владом Топаловым осудили готовящихся к разводу Агату Муцениеце и Оксану Самойлову за то, что девушки обнародовали свои проблемы с мужьями. Потом телеведущая заявила, что женщины, подвергающиеся насилию, получают от этого удовольствие.

Слова Тодоренко вызвали большой резонанс. Многие звезды осудили ее за столь громкие и спорные высказывания. Анна Седокова, Лена Миро, Рита Дакота и другие девушки высказались о случившемся и заверили, что телеведущая не права. Девушку даже лишили звания «Женщина года» из-за ее высказываний о насилии. Регина дважды принесла извинения и призналась, что ошиблась. Однако шквал негатива в ее сторону не уменьшился.

Наталья Подольская решила заступиться за девушку. Она опубликовала видео с показа мод, где она вместе с Тодоренко, Верой Брежневой и другими знаменитостями предстала в свадебном платье.

«Человек ошибся в формулировке, человек извинился. Зачем нужна эта жуткая, в последнее время очень модная, публичная порка????? Люди!!! Вы же не считаете, что кто-то реально поддерживает агрессию и насилие??? Лично я считаю, что за такое надо жестко наказывать либо административно, либо уголовно! И я уверена, что Регина тоже не поддерживает насилие! Только не надо теперь светлую, добрую девочку, которая несёт только позитив без всякого мата и, тоже модного сейчас быдлячества так публично пороть!! Оставьте ее в покое и не заклевывайте! Опомнитесь! Человек же извинился!», — высказалась в защиту телеведущей певица.

Одни поклонники согласились с Подольской, а другие отметили, что Тодоренко на протяжении всего интервью доказывала верность своей позиции, поэтому ее слова не могут быть случайными.