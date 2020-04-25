«Сейчас здесь убью!»: дочь актера Андрея Стоянова стала участницей конфликта с таксистом

В распоряжении Telegram-канала Mash оказалась запись с видеорегистратора, на которой запечатлен весь скандал.

Несколькими днями ранее в СМИ появилось сообщение, что в Москве таксист отказался везти клиентку из-за недействительного цифрового пропуска, разрешающего передвижение по городу, и якобы избил ее. Выяснилось, что несостоявшейся пассажиркой является дочь актера Андрея Стоянова Виктория.

В опубликованной в Telegram-канале Mash видеозаписи видно, как водитель отказал пассажирке в проезде, ссылаясь на просроченный цифровой пропуск девушки. После чего попросил покинуть салон автомобиля, но дама отказалась. Мужчина тронулся с места – сказал, что довезет девушку до полиции. На что та взорвалась:

«Машину останови! Машину останови, дебил! – и при этих словах начала бить водителя по спине. «Ты, тварь, я тебя сейчас здесь убью, понял?! Дебил просто».

Мужчина вышел и выставил девушку на улицу. При этом клиентка визжала и кричала «Помогите». После этого она написала заявление в полицию, в СМИ информация попала с ее слов. Спустя несколько дней стало известно, что несостоявшаяся пассажирка – дочь актера Андрея Стоянова, бывшего мужа экс-звезды «Дома-2» Елены Берковой. Отец встал на защиту наследницы и прокомментировал Telegram-каналу Mash ситуацию:

«Она испытала достаточно большой стресс, как девочка. Потому что мое глубокое убеждение – что бы не было, чтобы не произошло, как бы женщина была не права, и как бы она не вела себя резко или вызывающе – поднимать на нее руку в той или иной форме мужчина не имеет права никакого» — озвучил свою позицию актер.

Известно, что водитель такси также написал заявление о нападении.