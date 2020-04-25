«Каждый из вас может присоединиться»: Олешко призвал к добродетельной акции

Телеведущий посадил дерево, как дань памяти о деде и как вклад в международное мероприятие.

Александр Олешко принял участие в международной акции «Сад Памяти», цель которой высадить 27 миллионов деревьев. Именно столько людей погибло в годы Великой Отечественной Войны. Телеведущий в своем посте описал важность участия в акции и историю своей семьи связанную с войной.

«Мой дедушка, Федор Андреевич Олешко, освобождал Варшаву и Будапешт, дошел до Берлина и был удостоен наградами среди которых медаль «За отвагу». В память о нем я посадил дерево и очень хочу поддержать акцию», — написал Александр.

Пародист так же отметил, что подобные сады появляются в российских регионах и зарубежом.

«Каждый из вас может присоединиться и высадить дерево у себя на участке. Либо нарисовать его вместе с вашим ребенком и выложить результаты вашего совместного творчества в соцсети», — посоветовал Олешко. больше по теме Александр Олешко представит «Сказку о царе о Салтане» 1 декабря в Малом зале Кремлевского дворца Александр Олешко в сопровождении песочного шоу, струнного квартета «Мелодион» и Музыкального театра «BRAVO» прочитает сказку для детей и взрослых.

Многие подписчики звезды высказали восхищение, и отметили, что своим примером Александр вдохновил многих сделать то же самое.

«Александр, Вы просто молодец! Спасибо, за то, что и в этот период жизни в стране, не забываете о Великой Победе», Спасибо вам за ваше неравнодушие и искренность», «Саша, ты мой кумир, ты красавчик», — написали поклонники.