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Забота о ветеранах: Плющенко и Рудковская решили показать пример

Евгений и Яна собрали гуманитарную помощь для пожилых людей.

Забота о ветеранах: Плющенко и Рудковская решили показать пример
Евгений Плющенко, Яна Рудковская и Саша Плющенко. Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/

Евгений Плющенко и Яна Рудковская решили на собственном примере продемонстрировать, что в такое тяжелое время нужно заботиться о пожилых людях. Они собрали сто пакетов с продуктами, которые передадут в руки волонтеров Московской области. Подарки собраны для ветеранов ко Дню Победы. Яна в своем Instagram описала важность подобных поступков.

«Мы посмотрели со слезами на глазах видео с ветеранами, выставлю их в сторис и вы посмотрите. Тяжело смотреть, но надо! Спасибо команде волонтёров Подмосковья за оперативную работу! Готовим теперь помощь для врачей, медсестер и санитаров заразившихся CoViD -19, а так же для находящихся на самоизоляции», — отметила Рудковская.

Подписчики похвалили жест благородства и великодушия. По мнению многих, семья Евгения Плющенко является примером для подражания.

«Какие молодцы», «Яночка, у вас доброе сердце», «Это замечательный поступок, пример для многих», — отметили поклонники Рудковской.

 

 

 

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