Забота о ветеранах: Плющенко и Рудковская решили показать пример

Евгений Плющенко и Яна Рудковская решили на собственном примере продемонстрировать, что в такое тяжелое время нужно заботиться о пожилых людях. Они собрали сто пакетов с продуктами, которые передадут в руки волонтеров Московской области. Подарки собраны для ветеранов ко Дню Победы. Яна в своем Instagram описала важность подобных поступков.

«Мы посмотрели со слезами на глазах видео с ветеранами, выставлю их в сторис и вы посмотрите. Тяжело смотреть, но надо! Спасибо команде волонтёров Подмосковья за оперативную работу! Готовим теперь помощь для врачей, медсестер и санитаров заразившихся CoViD -19, а так же для находящихся на самоизоляции», — отметила Рудковская. View this post on Instagram A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Apr 25, 2020 at 8:57am PDT

Подписчики похвалили жест благородства и великодушия. По мнению многих, семья Евгения Плющенко является примером для подражания.