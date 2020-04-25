«Страшно, конечно»: нарушившая самоизоляцию Лариса Гузеева обратилась к россиянам

Лариса Гузеева последние недели находилась дома. Она отметила Пасху, а также хвасталась своими кулинарными изысками и приглядывала за дочерью Ольгой. В вот на работе телеведущая не появлялась. Ранее ее коллега Василиса Володина отказалась сниматься в шоу в период самоизоляции. Она рассказала порталу Teleprogramma.pro, что не готова рисковать здоровьем, но контракт не расторгала, поэтому вернется на работу, когда карантин будет снят.

А вот Лариса Гузеева 25 апреля появилась в «Останкино». Она призналась, что нарушила самоизоляцию. По словам телеведущей, это было сделано ради телезрителей, которые нужно развлекать в сложное время. На кадрах артистка предстала в блузке с пайетками и тунике.

«Страшно, конечно, как и всем. Да, актеры всегда были на передовой и развлекали. А что делать? Нужен не только хлеб, но и зрелища. Мы выходим на съемки, чтобы вы сидели у телевизоров», — обратилась к россиянам Лариса Андреевна.

Она отметила, что никого не принуждает смотреть телевизор. «Идите полы помойте. Хватит мне писать всякие гадости», — заявила телеведущая. Она сразу пояснила, почему раньше критиковала москвичей, которые гуляют на улице.

Напомним, Лариса Гузеева одна из первых призвала россиян сидеть дома. «Да, я была за то, чтобы вы все сидели по домам. Я говорю про праздно шатающихся с детьми, колясками, бабушек и дедушек. Наконец-то я думаю до вас дойдет. А всех остальных, если так можно, я обнимаю виртуально», — добавила артистка.