«Скажите мне, что все будет хорошо»: 10-летнюю дочь Тутты Ларсен укусил клещ

10-летнюю дочь Тутты Ларсен укусил клещ. Не так давно телеведущая вместе с супругом и тремя детьми перебралась за город, чтобы там переждать пандемию коронавируса. Поскольку сидеть в четырех стенах малышам тяжело, Ларсен периодически разрешает сыновьям и дочери выйти на улицу. Одна из таких прогулок едва не завершилась для 10-летней Марфы срочной госпитализацией.

На личной странице в Instagram Ларсен рассказала, что обнаружить ползущую тварь ей удалось практически чудом.

«Сегодня я впервые успешно достала из ребенка клеща! Из Марфы, из-за уха! Скажите мне, что все будет хорошо и что клещи в Подмосковье — фигня, а? Мы его отвезем в ближайший город на анализ, но я уверена, что он не последний в этом сезоне. Обрабатывать участок химией — не вариант. Сапоги-шапки носим, защитным спреем напшикала всех. Но они ж валяются на земле! У жизни на природе есть и свои минусы… Ненавижу насекомых!», — поделилась переживаниями с аудиторией она.

Подписчики поспешили успокоить любимую ведущую. Они заявили, что далеко не все клещи опасны, но посоветовали все же быть осторожнее на открытой местности. «Все хорошо будет, вот увидите», «Дай Бог, чтобы все обошлось», «Не переживайте, ребенку повезло очень», — пишут люди.