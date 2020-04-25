«Алла много зарабатывала»: Галкин сделал заявление о брачном контракте с Пугачевой

Шоумен, телеведущий и пародист Максим Галкин и Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева вместе с 2001 года. Спустя 5 лет влюбленные стали жить вместе, а в декабре 2011 года поженились. После свадьбы многие СМИ писали, что у пары заключен брачный контракт. Однако Максим Галкин опроверг, наконец, эти слухи:

«У нас нет брачного контракта. В нашем случае с Аллой мы сначала жили 10 лет, потом поженились, а после повенчались. То есть прошли испытание временем», — приводит слова телеведущего портал StarHit.

По утверждению Галкина, вопрос о том, чтобы оформить брачный договор, в их паре в принципе не поднимался, как и разделения финансов на «мои – твои»: «Алла много зарабатывала, я много зарабатывал — и всегда было общее», — отметил телеведущий.

В настоящее время 43-летний Максим Галкин обеспечивает семью один — 71-летняя Алла Пугачева уже давно не выходит на сцену. Она вместе с мужем занимается воспитанием двойняшек Гарри и Лизы, которым в этом году исполнится по 7 лет. Звездная семья в самоизоляции отмечала день рождения Аллы Борисовны.