«Никого за окном»: Паперная подтвердила рождение ребенка и показала вид за окном палаты

На днях актриса и ее супруг Владимир Яглыч стали мамой и папой во второй раз.

29-летняя актриса Антонина Паперная официально подтвердила рождение второго ребенка. Напомним, ранее на пополнение в семье намекнул супруг артистки – 37-летний Владимир Яглыч. Он разместил на личной странице в Instagram кадр из мультика «Король Лев», где Симбу поднимает над головой Рафики.

Долгое время ни Паперная, ни Яглыч факт пополнения официально не комментировали. В субботу же, 25 апреля, Антонина разместила фотокарточку с видом из родильного дома. Актрисе открылись чудесные виды на пустую улицу.

«Мамочка, вы хлеб с маслом будете?». И никого за окном», — сопроводила она интригующей подписью кадр.

Тем временем, фолловеры спешат поздравить Антонину и Владимира с рождением сына. «Растите здоровенькими», «Как малыша назовете?», «Скорейшей выписки вам», «Какое счастье! Рождение сына! Это замечательно! Желаю счастья, здоровья и любви!!!», — пишут они.