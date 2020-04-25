«Выглядит нереально!»: 55-летняя Алиса Мон в сверкающем костюме восхитила моложавым видом

Андрей Малахов любит вспоминать советских звезд. Недавно он вспоминал, кто начинал свой путь к славе в разных ансамблях, а новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» он посвятил звездам 80-х, которые блистали на «Песне года». И первой в студию пришла Алиса Мон, которая в свое время исполняла песни «Подорожник-трава» и «Алмаз», сделавшие ее известной. Она работа в музыкальном коллективе, руководителем которого был композитор Сергей Муравьев.

55-летняя Алиса поразила всех в студии, включая коллег, своим моложавым видом. Она предстала в сверкающем костюме серебристого цвета. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. На лице артистки не было ни единой морщинки. Она исполнила один из своих хитов и пообщалась с другими гостями. «Мы рады тебя видеть, ты прекрасно выглядишь!», — сказали гости. «Я считаю, что Алиска сейчас выглядит нереально! Также , как и я в своей «Недотроге», где я была — (надула щеки). Ты такая стройная, красавица!», добавила Ирина Грибулина.

«Как ты так сохранилась скажи? Там тебе 24 года, ты приехала из Новосибирска», — поинтересовался Малахов. «Портиться, во-первых, не время еще. У меня еще не все закончено в этой жизни», — ответила певица. Она напомнила, что родилась на Байкале, а вот молодость провела в Новосибирске. «В этом году не стало Муравьева. Многие не знают. Он в Йошкар-Оле жил последнее время. Позвонил один из его сыновей и сказал. Уже поминки шли. Почему-то они меня сразу не оповестили…», — неожиданно рассказала артистка.

У Алисы в свое время был роман с композитором. Он предпочла не говорить о причинах расставания. «Это отдельная программа должна быть. Теперь я решила, что вообще ничего плохо о нем говорить никогда не буду. Тем более, он уже на небесах. Любовь была», — высказалась певица.