Александр Ревва удивил поклонников неожиданным поздравлением

Александр Ревва опубликовал в своем Instagram пост, в котором он поздравляет своих дочерей с праздником. 25 апреля во всем мире родители поздравляют своих дочерей с праздником. Известный телеведущий является отцом двух прекрасных девочек, которым он и написал теплое послание в сети.
«Мамы и папы! С Днем дочери», — выразил свои чувства Артур Пирожков.
Оказалось, что многие поклонники Реввы даже и не знали о существование подобного праздника, но не замедлили поздравить знаменитого отца с прекрасными дочерьми.
«Глаза», — написала певица Слава.
«Куколки! Очень похожи на своих папу и маму», «Не знал что такой день есть. Поздравляю», — написали поклонники.
Напомним, у Александра Реввы две дочери: двенадцатилетняя Алиса и семилетняя Амели, которые появились в браке с его супругой Анжеликой.