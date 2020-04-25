Александр Ревва удивил поклонников неожиданным поздравлением

Российский шоумен и телеведущий поздравил своих дочек с праздником, о котором никто не знал.

Александр Ревва опубликовал в своем Instagram пост, в котором он поздравляет своих дочерей с праздником. 25 апреля во всем мире родители поздравляют своих дочерей с праздником. Известный телеведущий является отцом двух прекрасных девочек, которым он и написал теплое послание в сети.

«Мамы и папы! С Днем дочери», — выразил свои чувства Артур Пирожков. View this post on Instagram A post shared by Ревва Александр (@arthurpirozhkov) on Apr 25, 2020 at 5:28am PDT

Оказалось, что многие поклонники Реввы даже и не знали о существование подобного праздника, но не замедлили поздравить знаменитого отца с прекрасными дочерьми.

«Глаза», — написала певица Слава. «Куколки! Очень похожи на своих папу и маму», «Не знал что такой день есть. Поздравляю», — написали поклонники. больше по теме «Почему бы не бросить дрова в очаг»: Ревва объяснил, почему часто играет свадьбы с женой По словам шоумена, он обожает делать супруге сюрпризы.

Напомним, у Александра Реввы две дочери: двенадцатилетняя Алиса и семилетняя Амели, которые появились в браке с его супругой Анжеликой.