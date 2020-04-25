Татьяна Буланова прячет лицо от камер после госпитализации

Татьяна Буланова 11 апреля оказалась в больнице. Первое время ничего не было известно о состоянии артистки. Поклонники опасались, что она заразилась коронавирусом. Но выяснилось, что 51-летняя певица обратилась к врачам из-за проблем с сердцем. Медики стали подозревать, что у звезды произошел микроинсульт, поэтому оставили ее в клинике. Спустя несколько дней она вышла на связь с поклонниками.

По словам Булановой, у нее было предынсультное состояние. Последние дни она публиковала фото из больницы и заверяла, что чувствует себя лучше. В передаче «Привет, Андрей!» принял участие ее друг Сергей Рогожин. Артист ответил на вопросы тех, кто беспокоится о звезде.

«Таня Буланова себя чувствует хорошо! Я с ней на связи. Я думаю, что ее скоро выпишут. Она поехала на МРТ и ее там решили оставить просто обследовать. Ничего там супер серьезного нет, слава Богу», — поделился Сергей Рогожин с Андреем Малаховым.

Похоже, что Татьяна соскучилась по еде из ресторана. Она стала делится снимками ужина, который ей передала подруга. Певица отведала несколько вкусных блюд. На кадрах видно, что рядом лежит меню. По всей видимости, до сих пор женщину не выписали из клиники. А накануне артистка снова показал кулинарные изыски. Примечательно, что свое лицо она скрывает от камер. Поклонники надеются, что скоро Буланова поведает о своем самочувствии и покажет лицо, чтобы опровергнуть слухи о болезни, которые распространились в Сети.