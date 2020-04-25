«Это просто зашквар»: Бородина высказалась о перепалке Собчак с Боней

У популярной ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной подписчики в «Инстаграме» поинтересовались мнением об отношении Собчак к блогерам. Бородина поспешила в сторис дать ответ и стала рассуждать о перепалке, разгоревшейся накануне в Сети, когда «блондинка в шоколаде» высказалась «о тупости некоторых блогерш», имея в виду Викторию Боню. Являясь отчасти сама блогером, Бородина отметила, что понимает обеих:

«Оба артиста преследуют одну цель – это хайпануть, чтобы были просмотры, чтобы было обсуждение, чтобы показать народу, какие мы крутые и смотрите, как мы можем. И здесь осуждать друг друга в этом вопросе мне просто странно» — высказалась Бородина.

А вот что касается точки зрения Виктории Бони о том, что коронавируса не существует, а люди страдают радиации от сетей 5G и «микроволновых волн», то тут Бородина, скорее, на стороне Собчак:

«Когда осуждают левые факты про чипирование, 5G и все остальное – здесь я руками и ногами за. Ну правда, давать ложную информацию в массы – это просто зашквар».

Напомним, Собчак порадовалась мнению Александра Роднянского, который назвал заявления Бони «дикими конспирологическими бреднями».