«Просто налысо»: 56-летняя Лолита неожиданно состригла длинные волосы

Лолита Милявская любит удивлять публику. Певица давно прославилась, как женщина без комплексов. Почти год назад она объявила о разводе с молодым мужем Дмитрием Ивановым. Сначала артистка болезненно переживала расставание, а потом собралась с силами. 56-летняя звезда феноменально похудела. Она не скрывает, что у нее новый роман, но имя избранника пока хранит в тайне. В самоизоляции она своими силами поддерживает красоту.

На днях Лолита рискнула сама покрасить себе корни. Певица осталась довольна результатом. А теперь она неожиданно сменила имидж. Артистка взяла ножницы и на камеру состригла свои локоны. «Нет, это не челлендж от Ольги Бузовой, нет. Просто надоело, все это надоело. Я буду стричься налысо, сейчас на ваших глазах, просто налысо. О круто!», — комментировала Милявская свои действия. Единственная осветленная прядь чудом не попала в ее руки и осталась прежней длины.

«Изменить себя, не изменив себе», — подписала ролик звезда.

Поклонники были шокированы поступком певицы. Ранее Ольга Бузова на спор состригла себе волосы, сделав каре, а Настя Ивлеева сделала челку. Лолита решила без чьего-либо вмешательства сама себя преобразить. Многим понравился результат. «Остался локон страсти», «Ну супер, помолодели», «Вам очень круто с такой длинной стало, можно даже ещё чуток!», «Локон в тему, ни чего не бывает случайно», — прокомментировали пост подписчики.