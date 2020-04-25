«Это то, о чем я мечтала»: Джиджи Хадид отметила свой юбилей

23 апреля одна из самых известных топ-моделей Джиджи Хадид отпраздновала свой день рождения. Девушке исполнилось 25 лет. Юбилей Джиджи отметила на своем ранчо. Никаких громких тусовок и вечеринок, только близкие подруги и родственники. Дресс-код тоже не отличался вычурностью нарядов, но судя по словам именинницы ей все понравилось.

«У меня был самый сладкий день рождения. Мне исполнилось 25-лет, и я рада, что на карантине со мной была моя семья. Спасибо всем за поздравительные послания. Я благодарна и счастлива, что моя семья и друзья-близкие и дальние родственники здоровы и в безопасности! Я никогда не забуду свой 25-й день рождения! Я благодарна за изумительный торт похожий на бублик. Я плакала настоящими слезами! Это то, о чем я мечтала», — написала Джиджи в своем Instagram. View this post on Instagram A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on Apr 24, 2020 at 6:56pm PDT

Поклонники так же поздравили топ-модель, написав много приятных слов для именниницы.

«Джиджи, с твоим днем», «С днем рождения красавица», «Поздравляем тебя», — написали подписчики. больше по теме Супермодель Джиджи Хадид выбрала одежду российского дизайнера Красавицу заметили в костюмах от бренда Lesyanebo.

Напомним, Джиджи одна дочерей знаменитого миллионера Мухамеда Хамида. В браке с моделью Иоланда ван ден Херик у Мухамеда три ребенка: Изабелла, Джилена и Анвар. Все дети клана Хадид стали невероятно популярны. Как и Джиджи, ее младшая сестра и брат стали успешными моделями.