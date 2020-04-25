«Так плохо не было никогда»: отец Жанны Фриске заболел коронавирусом

Владимир Фриске предполагает, что подхватил заразу во время поездки в США.

Отец Жанны Фриске Владимир переболел коронавирусом. В ноябре, когда болезнь только начинала распространяться по планете, мужчина находился в США – Фриске отправился в круиз вместе со своим другом. Прямо на палубе Владимир почувствовал первые симптомы недомогания – у предпринимателя подскочила температура, тело захватила слабость.

«Я перенес эту заразу, считайте, на ногах. Так плохо мне не было никогда. Все это продолжалось в течение недели, потом стало полегче», — поведал он.

Позже, уже по возвращении, на болезнь пожаловался напарник Фриске-старшего. У мужчины проявились ровно те же симптомы, о которых сказал и бизнесмен. Сейчас Владимир предполагает – скорее всего, именно он заразил друга во время путешествия, отмечает «Собеседник».

Примечательно, что Фриске-старший ко врачам, судя по всему, так и не обратился. Но намерен сделать это в ближайшее время.