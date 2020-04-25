«Вот это гены»: шестилетний Гарри Галкин исполнил хит Эдит Пиаф на французском языке

Алла Пугачева и Максим Галкин коротают дни в самоизоляции. Они не скучают в своем замке, а дети пары даже выходят во двор, чтобы поиграть на участке. Недавно Галкин показал, как шестилетние Лиза и Гарри взяли лук и стрелы, взобрались на деревянный корабль, и устроили обстрел. Но и дома малыши находят, чем себя развлечь. Так дочка Примадонны любит наряжаться, а еще изучает историю искусств. Накануне она удивила отца, уверенно перечислив знаменитых художников.

Не отстает от сестры и Гарри. Недавно он поздравил маму, прочитав ей стихотворение. А теперь Галкин нашел уникальные кадры, на которых мальчик поет в домашней обстановке знаменитую французскую песню — хит Эдит Пиаф. На видео наследник пары в футболке стоит у окна и исполнят композицию.

«Non je ne regrette rien в исполнении Гарика. Ещё осенью дети разучили и записали несколько песен — а я и забыл, вот вспомнили — решили вас порадовать на карантине. Всё будет хорошо!», — написал шоумен.

Поклонники и раньше отмечали, что детей Пугачевой особый талант. Теперь они пришли в восторг от вокала шестилетнего мальчика. «Гарри ожидает большое будущее!», «У талантливых родителей, талантливые дети», «Вот это гены», «Будущая звезда растёт», «И голос , и слух, и произношение — огонь», «Браво Гарри! Браво родителям!», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что двойняшки с ранних лет стали изучать несколько языков, включая французский. В период самоизоляции они продолжили обучение онлайн.