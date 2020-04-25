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«Вместе уже год»: старшая дочь Брежневой рассказала, с кем проводит самоизоляцию

19-летняя Соня Киперман счастлива в отношениях.

«Вместе уже год»: старшая дочь Брежневой рассказала, с кем проводит самоизоляцию
Соня Киперман/Фото: https://www.instagram.com/p/B6iWwf7HbZg/

19-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман рассекретила, с кем проводит карантин. Напомним, еще будучи подростком, девушка уехала от матери в Америку – там девушка поступила в престижный колледж. Периодически Соня возвращается в Россию, чтобы увидеться с родительницей, иногда и Вера посещает дочь за рубежом.

Недавно стало известно, что 19-летняя Соня начала жить с молодым человеком. На личной странице в Instagram она рассказала, что самоизолировалась на карантине с юношей по имени Мэтт Кеннон. О молодом человеке известно не так уж и много – парень активно увлекается спортом, занимается написанием музыки, периодически балуя возлюбленную игрой на фортепиано, а также любит смотреть мир.

Соня Киперман и Мэтт Кеннон
Соня Киперман и Мэтт Кеннон/Фото: https://www.instagram.com/sonyaxkiperman/

«Мы вместе уже год», — кратко отметила Киперман.

Девушка также поведала, что ее знакомство с Мэттом произошло во время обучения в школе-пансионате. Американца и россиянку познакомили общие друзья. С тех пор влюбленные больше не расставались.

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