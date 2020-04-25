Канделаки о публичных конфликтах: «Уткин и Собчак занимаются моим бесплатным пиаром»

44-летняя телеведущая и генеральный директор «МАТЧ-ТВ» Тина Канделаки поделилась своим взглядом на публичные конфликты. Неоднократно Тинатин становилась объектом нападок со стороны коллег – перевести дух Канделаки не дает Ксения Собчак: последняя регулярно критикует коллегу по цеху, причем не только за внешность, но и за позицию. Так, недавно Ксения разразилась гневной тирадой в адрес Канделаки после того, как последняя заступилась за Бузову и Ивлееву, искупавшихся в «Дошираке».

Сама Тина к критике со стороны относится философски. Неоднократно журналистка подчеркивала – первой ругаться с Ксенией она не будет и в целом с уважением относится к своей оппонентке. Философски подходит Канделаки и к не всегда корректным высказываниям Василия Уткина.

«Я все же склонна полагать, что они занимаются моим бесплатным пиаром. А уже позитивный он или негативный — без разницы, пиар есть пиар…», — с улыбкой рассказала она.

Припомнила Тина и старый конфликт с Юрием Дудем, который также работает на «МАТЧ-ТВ». В свое время Канделаки отказалась от приглашения Юрия в его фирменную передачу на YouTube. Сама героиня считает – с того момента много воды утекло, ни с одной стороны претензий больше нет.

«Нас объединяет только «Матч ТВ» и какие-то сплетни и интриги, которые знаем только мы да пара наша коллег. Плюс я всегда говорила: если Юра Дудь будет сидеть весь выпуск в моих патчах, то я к нему с удовольствием приду!», — приводит слова Канделаки издание NewInform.