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Признание в любви: 61-летняя Мадонна оригинально поздравила молодого любовника

Поп-королева не сдержала чувств в день рождения Ахламалика Уильямса. Ему исполнилось 26.

Признание в любви: 61-летняя Мадонна оригинально поздравила молодого любовника
Мадонна. Фото: GlobalLookPress

Мадонна на своей странице в Instagram опубликовала фотографии со своим бойфрендом. Она поздравила с 26-летием своего мужчину Ахламалика Уильямса. В посте она описала свои чувства к молодому человеку и показала фотографии, на которых они вместе позируют в масках.

«С Днем Рождения Моя Любовь. Я не могла представить рядом с собой лучшего человека, с которым можно быть вместе на карантине»,  — написала певица.

Поклонники Мадонны подхватили поздравительный пост, и так же написали теплые слова в адрес бойфренда певицы.

«С днем рождения», «Поздравляю, ты классный», «Всего самого хорошего и солнечного тебе человек», — написали подписчики.

Напомним, Мадонна и Уильямс впервые встретились в 2015 году, когда он кастинговался на роль одного из танцоров для ее тура «Rebel Heart». Роман подтвердился только в 2019 году, когда пара стала вместе появляться на церемониях вручения наград. Позже роман подтвердил отец Уильямса. Дрю Уильямс написал в социальной сети: «У любви нет возраста».

 

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