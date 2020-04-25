Признание в любви: 61-летняя Мадонна оригинально поздравила молодого любовника

Поп-королева не сдержала чувств в день рождения Ахламалика Уильямса. Ему исполнилось 26.

Мадонна на своей странице в Instagram опубликовала фотографии со своим бойфрендом. Она поздравила с 26-летием своего мужчину Ахламалика Уильямса. В посте она описала свои чувства к молодому человеку и показала фотографии, на которых они вместе позируют в масках.

«С Днем Рождения Моя Любовь. Я не могла представить рядом с собой лучшего человека, с которым можно быть вместе на карантине», — написала певица. View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna) on Apr 24, 2020 at 9:48am PDT

Поклонники Мадонны подхватили поздравительный пост, и так же написали теплые слова в адрес бойфренда певицы.

«С днем рождения», «Поздравляю, ты классный», «Всего самого хорошего и солнечного тебе человек», — написали подписчики. больше по теме «Сломанная кукла»: Мадонна вынуждена отложить концерты из-за травмы 61-летняя поп-дива упала во время концерта в парижском Le Grand Rex.

Напомним, Мадонна и Уильямс впервые встретились в 2015 году, когда он кастинговался на роль одного из танцоров для ее тура «Rebel Heart». Роман подтвердился только в 2019 году, когда пара стала вместе появляться на церемониях вручения наград. Позже роман подтвердил отец Уильямса. Дрю Уильямс написал в социальной сети: «У любви нет возраста».