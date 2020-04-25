«Когда устал заниматься саморазвитием»: Ходченкова без макияжа примерила на себя роль домохозяйки

Подписчики не привыкли видеть 37-летнюю актрису без эффектной укладки и пеньюаров.

37-летняя Светлана Ходченкова показалась людям без макияжа и эффектных домашних нарядов. Многочисленные поклонники актрисы привыкли видеть знаменитость при полном параде даже дома – верными спутниками Светланы всегда выступают укладка и шелковые пижамы. В этот же раз Ходченкова изменила сама себе и предстала перед людьми «как есть».

Уютным домашним кадром с кухни Светлана поспешила поделиться на личной странице в Instagram.

«Когда уже устал читать, смотреть, разбирать гардероб, изучать новые языки, заниматься саморазвитием — придумываешь себе новые занятия. Например, приготовление еды», — сопроводила она кадр пояснением.

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Стоит отметить, что далеко не всем подобная честность пришлась по душе. Некоторые ехидно заявили – по фотографии видно, что Ходченкова вообще не умеет готовить. «Порезать перчики и я могу», «Видно, что для галочки на кухню зашла», «Попроще надо быть что ли, а то гордости столько – готовит она», «Первое фото на кухне за столько-то лет, серьезно?», — пишут они. Другие поспешили пожелать Светлане удачи в начинании.