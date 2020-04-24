«Даже родинка та же»: поклонники восхитились внешним сходством Брежневой с 10-летней дочерью

Поклонники Веры Брежневой восхитились внешним сходством 38-летней певицы с 10-летней дочерью. На днях Сара, появившаяся в браке певицы с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом, разместила в личном микроблоге домашнее селфи. В кадре девочка появилась с неукротимой кудрявой шевелюрой и в черной домашней футболке. Примечательно, что освоившая макияж Киперман решила сфотографироваться без него.

Подписчики Сары оказались в шоке от увиденного. Они заявили, что взгляд ребенка поразительным образом похож на взгляд самой Брежневой. «Даже родинка та же, офигеть просто», «Солнышко какое», «Вроде бы такая маленькая, а взгляд взрослый и осмысленный», «Сара просто копия мама», «Девушка, вы просто космос. Знаете об этом?», — писали ей люди.

Примечательно, что Брежнева достаточно редко делится в личном микроблоге снимками с дочерьми. Так, последний снимок Веры с наследницей был размещен еще в феврале – певица позировала вместе со старшей наследницей Соней.