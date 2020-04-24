«Оно того точно не стоило»: Гуф посвятил Топурии песню

В новом треке рэпер признался, что специально строил для себя и Кети дом, однако его планы рухнули в один миг.

Гуф посвятил бывшей возлюбленной Кети Топурии песню. Напомним, рэпер встречался с певицей в 2017 году, но позже пара рассталась, из-за бесконечных взаимных претензий. Исчезновение Топурии стало для Гуфа большим ударом – недавно в прямом эфире с Тиной Канделаки Долматов рассказал, что еще полгода после разрыва плакал и находился в депрессии.

В пятницу же, 24 апреля, Гуф презентовал общественности свой новый трек под названием «Непогода». Из текста становится понятно, что его Долматов посвятил Кети, которую, судя по всему, все еще любит. Так, Гуф рассказал, что специально для Топурии и себя приобрел в Подмосковье дом.

«Еще я кое-какие планы строил, но, видимо, и правда оказался недостоин. Ужасно больно от всей этой истории, ничего не понял, но оно точно того не стоило», — порассуждал о случившемся музыкант.

Сейчас Гуф признается – Кети окончательно растоптала его, в любовь музыкант больше не верит. Еще долгое время после расставания Долматову казалось, что Топурия – именно тот человек, с которым он хотел прожить бы целую вечность.