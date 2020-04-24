«До мурашек!»: Павел Воля написал стихотворение про то, что важно в изоляции

Время в самоизоляции для многих стало периодом творчества. Вот и популярный шоумен и комик Павел Воля проникся уникальностью времени, освободившегося благодаря пандемии, и написал стихотворение.

В нем юморист серьезно порассуждал о том, что в самоизоляцию все мы забрали с собой самое ценное, что есть у каждого – свои семьи, родных и близких. И это поистине уникальное время стало возможностью переосмыслить свои ценности.

«Написал стихотворение. Оно не только обо мне. Оно о нас. О том, что сейчас происходит вокруг нас и внутри нас», — предупредил Воля.

Он начитал лирику, наложил видеоряд и музыку, и получился ролик с глубоким смыслом. Подписчикам юмориста он пришелся по душе: