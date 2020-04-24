Ходченкова показала шикарные апартаменты в «Москва-Сити»

В период самоизоляции знаменитая актриса взирает на Москву с высоты птичьего полета.

Светлана Ходченкова на время пандемии коронавируса осталась дома. Вот уже продолжительное время она делится с подписчиками снимками, сделанными в апартаментах «Москва-Сити».

На снимках видны башни делового центра, а актриса оставляет хэштеги: «#stayhome», «#keepcalm» и «#ЦаревнаВСамоизоляции». Многие заключили, что кумир приобрела недвижимость в элитном жилом комплексе и даже выразили надежду после снятия ограничений отправиться погулять вокруг, в надежде встретить звезду.

Пока же остается только рассматривать предметы интерьера, которые попали в кадр. Стоит отметить, что мебель в квартире подобрана с особым вкусом, тоже можно сказать и про фарфоровую посуду. На завтрак хозяйка любит кофе.

«Чашка красивая..посуда дома дает многое понять о человеке», — отмечают в комментариях подписчики. View this post on Instagram A post shared by Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) on Apr 10, 2020 at 8:43pm PDT

Снимки косвенно намекают на площадь жилья — явно внушительного размера. В квартире много света, что вполне логично при панорамном остеклении. Все же вид с верхних этажей небоскреба не может не будоражить воображение. Актрису просят почаще делиться снимками, сделанными дома.

«Голова не кружится жить на такой высоте?» — волнуются о здоровье кумира пользователи.

По традиции, Светлана в диалоги с подписчиками вступать не стала, пишет сайт Актуальные новости.

Хозяйка по элегантности тоже не уступает жилью. Она регулярно выставляет на суд общественности шикарные домашние наряды, которые могут сойти не только за стильную пижаму, но и за оригинальный наряд для вечернего мероприятия, пишет сайт argumenti.ru