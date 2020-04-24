«Похудела знатно»: Порошина поделилась архивным снимком в купальнике

Сейчас знаменитость не может себе позволить выехать на природу из-за коронавируса.

46-летняя Мария Порошина поделилась архивным снимком в купальнике. Сейчас из-за коронавируса не только знаменитости, но и простые люди не могут отправиться в запланированный отпуск. Чтобы поднять себе настроение, россияне обращаются к архивным кадрам.

Порошина не стала исключением. В личном микроблоге в Instagram она обнародовала снимок с отпуска. Перед объективом фотокамеры участница «Танцев со звездами» предстала в алом купальнике и нежном розовом парео. Засветилась в кадре и одна из дочерей Марии. Девочка удивила публику продольным шпагатом стоя.

«С дочкой прошлым летом», — рассказала Мария, при каких обстоятельствах был сделан кадр.

Подписчики поспешили похвалить Порошину за внешний вид. «С тех пор вы похудели знатно», «Ну какие же вы очаровательные с малышкой», «Мария, вы огонь и пожар», «Две леди», «Очаровательные прелестницы», — высказались они.

Примечательно, что, несмотря на достаточно приличный возраст, Порошина не стесняется пляжных снимков. Предыдущий кадр, на котором Мария отдыхает в горячем источнике, произвел среди аудитории настоящий фурор.