«После эфира с Ивлеевой соседи стреляют»: Тимати вышел на прогулку в бронежилете

Известный рэпер Тимати участвует в воспитании 6-месячного сына Ратмира наравне с его матерью Анастасией Решетовой и регулярно отчитывается об этом в своем инстаграме. На этот раз музыкант вышел на прогулку с коляской — на открытую террасу, расположенную на крыше дома. Однако подписчиков смутил один факт: на Тимати надет бронежилет. Фолловеры поинтересовались, зачем.

«Да страшно, после эфира с Ивлеевой соседи стреляют», — то ли в шутку, то ли всерьез ответил певец.

Нашумевший «Прямой карантин», который организовала Настя Ивлеева, удивил многих искушенных фанатов безбашенной звезды «Инстаграма». Жена Элджея долго ждала согласия Тимати на заключительный, 13-й по счету стрим, и даже бросила ему вызов в виде сотен комментариев в аккаунте звезды от ее подписчиков.

В ходе эфира зрители увидели, как Тимати молотком разбивает айфон последней серии, прокалывает себе губу, а Ивлеева голой грудью рисует картину. Все это шокировало многих, в том числе подругу лидера лейбла Black Star. Решетова не смогла наблюдать происходящее и удалилась.