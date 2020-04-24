«О перемирии речи не идет»: сестра Фриске высказалась об отношениях с Шепелевым

Ранее в СМИ появлялась информация, что именно Дмитрий стал автором трогательного поздравления Наталье.

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья развеяла слухи о потеплении в отношениях с Дмитрием Шепелевым. Напомним, родственники певицы перестали общаться с телеведущим после того, как Жанна скончалась от рака. Шепелев забрал Платона, из-за чего бабушка с дедушкой и родная сестра Жанны не могут быть во взаимосвязи с мальчиком.

На днях младшая Фриске отмечала день рождения. Одним из самых трогательных поздравлений стало обращение, появившееся в личном аккаунте маленького племянника. Тогда слова Платона довели Наталью до слез. Некоторые предположили, что именно Шепелев посвятил Наталье прекрасные строки.

Позже Фриске факт потепления в отношениях опровергла. Журналистам «Комсомольской правды» она рассказала, что не верит в то, что Дмитрий вообще способен написать хотя бы одно доброе слово.

«Никогда такого не будет! Эту страницу ведет фан-клуб Жанны, и стихи были от них. Мы с Шепелевым не общаемся, ни о каком перемирии речи не идет», — отрезала она.