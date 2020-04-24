«Огонь!»: Седокова восхитила поклонников откровенным фото

Не утихли еще страсти по поводу предыдущей провокации от Анны Седоковой и ее бойфренда, когда пара предстала перед пользователями «Инстаграма» практически обнаженной, как Седокова снова за свое. Экс-солистка группы «ВИА Гра», очевидно, чередует свой откровенный контент публикациями в безразмерных закрытых костюмах: после наглухо одетого худи звезда опять оголилась. Причем снабдила свою публикацию нецензурным хэштегом.

Подписчики восхитились формами певицы. Они поспешили выразить свой восторг и усыпали звезду эпатажа комплиментами:

«Анюта любит провоцировать народ», «Огонь », «Крутая красотка», «Ну какая шикарная», Сексуальная и красивая, как и всегда», «Как всегда на высоте», «Какая вы горячая» — эти и многие другие лестные комментарии можно прочесть под горячим фото.

Отвечая хейтерам, Седокова заявила, что не считает аморальными свои селфи. Поскольку публикует их для взрослых пользователей, а не для детей. А то, что чужие дети сидят в социальной сети и заходят на ее страничку — это не ее проблемы, а их матерей.