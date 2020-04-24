Немного беременна: Кристина Асмус нравится эпатировать публику

Актриса заявила, что не стоит поздравлять ее и Гарика Харламова с будущим пополнением.

Целых три дня поклонники Кристины Асмус оставляли восторженные комментарии под снимками кумира, причина самая уважительная — супруга Гарика Харламова сообщила, что скоро станет мамой и продемонстрировала округлившийся живот, сообщает 5-tv.ru.

Прочитав все пожелания, признания в любви и предложения родов по бартеру, актриса решила — пора ставить точку, и шокировала поклонников: «Господа, я НЕ беременна!»

Оказывается, округлившийся живот — не что иное, как новая роль. Пополнение в знаменитом семействе пока не ждут.

«Спасибо, конечно, за ваши искренние поздравления. Мне правда очень приятно. Но перестаньте, пожалуйста, гадать пол))))), спрашивать, как оно проходит во второй раз и предлагать роды по бартеру», — признается Асмус.

Новый онлайн-сериал «Беезумие», в котором актриса исполнит роль беременной, уже доступен на «КиноПоиске HD». Судя по всему, проект будет с пометкой 18+.

«Внимание! Юмор, мат, трэш и жесткая самоирония. Можно выбрать аудиодорожку с запикиваниями, но я не советую», — дала рекомендацию знаменитость.

Несмотря на самоизоляцию, Кристина Асмус продолжает трудиться, а вот ее супруг Гарик Харламов занялся фигурой. В наставники он выбрал Ляйсан Утяшеву и Павла Волю и приступил к тренировкам онлайн. В итоге юморист призвал гимнастку «пощадить» его, пишет сайт OA.