«Ужасно готовлю, но хороша в постели»: Эрвин раскрыла свои козыри в браке с Цекало

29-летняя художница Дарина Эрвин раскрыла свои козыри в браке с Александром Цекало. Напомним, режиссер внезапно женился на девушке больше года назад. Торжество прошло в Америке, присутствовали на нем только самые близкие друзья. Брак с Эрвин стал для Цекало четвертым по счету, но именно в нем, судя по всему, Александр почувствовал себя наиболее счастливым.

Достаточно часто Эрвин делится в личном профиле в Instagram откровенными снимками с Александром. Так, один из последних привлек наибольшее внимание аудитории: на нем Цекало абсолютно голый стоял у плиты и готовил любимой завтрак. Позже Эрвин призналась — она очень плохо готовит, поэтому этот процесс доверяет мужу.

«Я ужасно готовлю, но сполна компенсирую это в постели», — разоткровенничалась она на личной странице в Instagram.

О том, что в сексе у Цекало и Эрвин все хорошо, говорят и многочисленные картины девушки. Так, Дарина регулярно публикует результат своих художеств — последние творения имеют яркий эротический подтекст.