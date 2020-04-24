«Очень сексуально и манерно»: Ольга Бузова узнала секреты Марьяны Ро

Ольга Бузова продолжает радовать своих подписчиков регулярными выпусками шоу «Утренник с Бузовой». Новой гостьей телезвезды стала блогер и актриса Марьяна Ро, которая прославилась своей ролью в картине «Взломать блогеров». Популярности фильму добавил знаменитый российский кинокритик Евгений Баженов, записав свой обзор на ленту.

Ольга сумела выяснить, что Марьяна любит горы больше, чем пляж. Также звезда согласилась, что проще прожить два месяца без Интернета, чем две недели без своего возлюбленного Ивана Дремина, более известного как рэп-исполнитель Face.