«На тридцатый день карантинушки»: Настя Ивлеева с трудом влезла в любимые лосины

Месяц в самоизоляции не пошел на пользу телезвезде.

Настя Ивлеева продолжает развлекать своих подписчиков в Instagram забавными видеороликами. Чтобы хоть как-то скрасить скуку от самоизоляции, телезвезда решила показать, как на ней будут смотреться любимые лосины после месяца вынужденного карантина. Спойлер: звезде пришлось изрядно потрудиться, чтобы влезть в одежду.

«А это я вот просто лосиночки свои любимые решила надеть на тридцатый день карантинушки», — так описала забавный видеоролик Ивлеева.

Все действие происходит под композицию Wannabe группы Spice Girls, что еще больше превращает в принципе грустную историю в комическую. Женская часть комментаторов согласилась с артисткой, многие девушки пожаловались на стремительно растущую талию и все еще закрытые фитнес-клубы и тренажерные залы.