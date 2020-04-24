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«Каждый из вас абсолютно уникален!»: Наргиз трогательно обратилась к поклонникам

Певица написала душевный пост на своей страничке в Instagram.

«Каждый из вас абсолютно уникален!»: Наргиз трогательно обратилась к поклонникам
Певица Наргиз. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Певица Наргиз выложила очень трогательный пост в свой личный аккаунт в Instagram. Особенно приятно, что звезд не забывают о своих поклонниках даже во время эпидемии.

Артистка назвала своих фанатов добрыми друзьями и обратилась с небольшим посланием. По словам исполнительницы, черная полоса обязательно закончится и однажды все придет в норму. Наргиз скучает по своим концертам, которые, к сожалению, временно отменены из-за пандемии.

Звезда также отметила, что каждый человек уникален и не стоит никогда об этом забывать.

«Я абсолютно уверена, что все непременно наладится и все мы снова будем встречаться и проводить вместе незабываемое время. Как же мне хотелось бы сейчас обнять каждого из вас! Каждый из вас абсолютно уникален! И за вашу искренность и преданность мой низкий вам поклон!» — выразила свои чувства артистка.

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