«Каждый из вас абсолютно уникален!»: Наргиз трогательно обратилась к поклонникам

Певица Наргиз выложила очень трогательный пост в свой личный аккаунт в Instagram. Особенно приятно, что звезд не забывают о своих поклонниках даже во время эпидемии.

Артистка назвала своих фанатов добрыми друзьями и обратилась с небольшим посланием. По словам исполнительницы, черная полоса обязательно закончится и однажды все придет в норму. Наргиз скучает по своим концертам, которые, к сожалению, временно отменены из-за пандемии.

Звезда также отметила, что каждый человек уникален и не стоит никогда об этом забывать.