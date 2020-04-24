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Группа The Rolling Stones выпустила клип про пандемию

Это первая песня коллектива за последние восемь лет.

Группа The Rolling Stones выпустила клип про пандемию
Группа The Rolling Stones. Фото: Wikipedia/Jim Pietryga

Легендарный музыкальный коллектив из Британии The Rolling Stones впервые за восемь долгих лет тишины выпустил новую песню! И чтобы не отставать от современного мира, одновременно с треком появился и клип. Новая композиция называется Living in a Ghost Town («Жить в городе-призраке») и как не сложно догадаться, посвящена пандемии коронавируса.

Стоит заметить, что основная работа по созданию нового трека была выполнена еще год назад, но окончательно закончить ее удалось лишь сейчас. Разумеется, музыканты доделывали небольшой проект, находясь в самоизоляции. Главным героем видеоролика стал город Лондон, пустой и почти безжизненный. Вот до чего довела столицу Великобритании пандемия.

«Композиция тесно связана с ситуацией, в которой мы живем сегодня», — поделился своими мыслями Мик Джаггер, вокалист коллектива.

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