Группа The Rolling Stones выпустила клип про пандемию

Это первая песня коллектива за последние восемь лет.

Легендарный музыкальный коллектив из Британии The Rolling Stones впервые за восемь долгих лет тишины выпустил новую песню! И чтобы не отставать от современного мира, одновременно с треком появился и клип. Новая композиция называется Living in a Ghost Town («Жить в городе-призраке») и как не сложно догадаться, посвящена пандемии коронавируса.

Стоит заметить, что основная работа по созданию нового трека была выполнена еще год назад, но окончательно закончить ее удалось лишь сейчас. Разумеется, музыканты доделывали небольшой проект, находясь в самоизоляции. Главным героем видеоролика стал город Лондон, пустой и почти безжизненный. Вот до чего довела столицу Великобритании пандемия.