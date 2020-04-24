«Джиганов день»: Ургант придумал новые праздники для периода самоизоляции

Некоторые дни шоумен предложил называть именами известных личностей. Свои предложения он озвучил в вечернем шоу.

Популярный телеведущий и шоумен Иван Ургант вдохновился периодом самоизоляции и придумал для народа новые праздники. Он предложил считать, например, полмесяца, проведенные в заточении, серебряной самоизоляцией, а четыре недели – золотой. Девять дней с момента ожидания курьерской доставки продуктов из магазина Ургант тоже предложил отмечать празднично.

Некоторые дни Ургант назвал именами известных людей: «Есть Ельцин-день – когда глава семьи может сказать: «Я устал, я ухожу», но при этом никуда не уходит». Также телеведущий предложил отмечать Верниково воскресенье: если завтра понедельник, но никуда идти не надо.

«Джиганов день – это когда ты набрался смелости и решил себя побрить сам», — вспомнил про известного рэпера Ургант.

На вопрос, чьим именем назвать день окончания самоизоляции, телеведущий предложил вариант «Кокорин-Спас».

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Кстати, у рэпера Тимати уже случился «Джиганов день». Знаменитый музыкант на днях самостоятельно побрил себя налысо.