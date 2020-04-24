«Прелесть!»: Безруков показал трогательное видео с годовалым сыном

В период самоизоляции в Сети набрал популярность челлендж #изоизоляция, в котором принимают участие многие пользователи «Инстаграма». Его суть в том, чтобы реконструировать изображенный на картине портрет. Популярный актер театра и кино Сергей Безруков тоже принял в этом флэшмобе участие – он изобразил князя Юсупова с собакой, героя картины Валентина Серова.

Как проходил процесс съемок, актер тоже решил показать. Главным героем бэкстейджа стал годовалый сынок Безрукова и его жены Анны Матисон Степан. Малыш тянулся к отцу, что-то лепеча по-своему, и залез к нему на коленки, когда тот позировал подобно герою картины Серова.

Подписчики пришли в восторг от умиления. Они поспешили прокомментировать видео и отметили, что Степа похож на отца:

«Шладкий кааакой! Еще, наверное, и молочком паахнет! Папа аж бааалдеет! Остановись мгновение, ты прекрасно!», «Такие сцены из жизни вызывают положительные эмоции!», «Прелесть», «Лица не видно, но сразу понятно — папина копия!», «Это очень мило», «Эксклюзив за кадром, класс», — написали некоторые из фолловеров.

Напомним, у 46-летнего Безрукова с 36-летней Матисон двое детей – младший Степан и трехгодовалая дочка Маша. Вместе пара уже четыре года. Время в самоизоляции звезды проводят в загородном доме, где глава семьи с удовольствием занимается делами по хозяйству.