«Работы уже тоже нет?»: Галкин пошутил на злободневную тему, мастерски перевоплотившись

43-летний Максим Галкин нашел развлечение на карантине: пародист решил снимать короткие юмористические ролики на злобу дня. В четверг, 24 апреля, юморист прикинулся Ефимом Шифриным и разыграл миниатюру, посвященную коронавирусу. Новое видео стало уже четвертым по счету – ранее Галкин вживался в образ Семена Альтова, Михаила Задорнова и Михаила Жванецкого.

«Мы с тещей вдвоем пошли гулять, и нас остановили. С собакой же можно гулять? Теща показала на меня полицейским, сказала, что я кобель», — продекламировал Галкин, полностью копируя манеру разговора комика.

Самым же забавным эпизодом почти трехминутного монолога стал момент, где персонаж просит человека на другом конце телефона спасти его из заточения.

«Люсь, а ты не можешь деньги принести? Ну штраф заплати за нас. Как нет денег? Закончились? Ну попроси аванс на работе. И работы уже тоже нет? Давай тогда к нам, у нас тут хорошо», — раздухарился Галкин, явно не желая возвращаться к привычной жизни.

Поклонники творчества Максима поспешили поблагодарить его за подаренное настроение. «Ну какой же вы талантливый все-таки», «Смеялась от души, разбудила ребенка», «Чувство юмора на высоте», «Вы-гений», «Насмешил от души», — делились они впечатлениями от увиденного.