«Растолстел как-то»: Шепелев высмеял домашних качмэнов на карантине

Для достоверности телеведущий даже показал имеющуюся у него дома гантель.

37-летний телеведущий Дмитрий Шепелев высмеял домашних качмэнов на карантине. Увлекающийся спортом бывший супруг Жанны Фриске не бросает занятий и на самоизоляции, не забывая попутно пошутить о своей и чужой продуктивности. Находясь в собственных квартирах, многие стали делиться собственными успехами в личных микроблогах. Шепелев также решил внести собственную лепту.

«Я же говорю, тренируюсь каждый день! Где? Запираюсь в туалете. Он у меня большой. Не верите? Ладно…через день. А про туалет — чистая правда. Я никогда не вру», — пошутил он, а чтобы остальные ему поверили, приложил снимок фактурной гантели.

Впрочем, фолловеры стараниям Шепелева не поверили. Они заявили – у Дмитрия по лицу видно, что за последнее время спортивное орудие он ни разу в руки не брал. «Растолстел как-то», «А лицо-то круглехонькое», «Раздобрел», «Пару килограммов точно набрал лишних», «Щекастый уже», — написали они.