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Возлюбленная Тимати объяснила, почему не познакомила маленького сына с Аленой Шишковой

По словам модели, она ранее собиралась наведаться в гости к экс-избраннице рэпера и его дочке.

Возлюбленная Тимати объяснила, почему не познакомила маленького сына с Аленой Шишковой
Анастасия Решетова. фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Анастасия Решетова шесть месяцев назад родила Тимати сына Ратмира. Она живет в рэпером уже пять лет, но играть свадьбу они не торопятся. Даже финансы у пары раздельные. Модель демонстрирует идиллию с возлюбленным в самоизоляции. Они смотрят сериалы, играют с наследником и содержат несколько котов. До карантина в гости к артисту заглядывала его шестилетняя дочь Алиса, которую родила Алена Шишкова.

Долгое время ходили слухи, что девушки враждуют. Отношения у Тимати с Анастасией завязались сразу после того, как он расстался с блондинкой. Ходили слухи, что он изменял предыдущей избраннице. Но в прошлом году Шишкова снялась в совместной рекламной фотосессии с Анастасией. А потом сама Решетова пояснила, что они общаются, но не дружат. Модель даже специально не приходила на вечеринки в честь дня рождения Алисы, чтобы не создавать неловких ситуаций.

Но многие были удивлены, когда после рождения Ратмира Тимати не позвал бывшую возлюбленную познакомится с малышом. Об этом сама Шишкова рассказала в соцсети. Накануне Решетова в беседе с поклонниками ответила на вопрос, собирается ли она вообще знакомит мальчика с мамой его единокровной сестры.

«Конечно, мы все вместе увидимся. Мы даже собирали это сделать, но я тогда не смогла прийти на день рождения к Алисе, физически не успела. Потом мы собирались вместе увидеться с малышами и начался карантин, поэтому как только, так сразу», — пояснила девушка.

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