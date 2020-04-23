Возлюбленная Тимати объяснила, почему не познакомила маленького сына с Аленой Шишковой

По словам модели, она ранее собиралась наведаться в гости к экс-избраннице рэпера и его дочке.

Анастасия Решетова шесть месяцев назад родила Тимати сына Ратмира. Она живет в рэпером уже пять лет, но играть свадьбу они не торопятся. Даже финансы у пары раздельные. Модель демонстрирует идиллию с возлюбленным в самоизоляции. Они смотрят сериалы, играют с наследником и содержат несколько котов. До карантина в гости к артисту заглядывала его шестилетняя дочь Алиса, которую родила Алена Шишкова.

Долгое время ходили слухи, что девушки враждуют. Отношения у Тимати с Анастасией завязались сразу после того, как он расстался с блондинкой. Ходили слухи, что он изменял предыдущей избраннице. Но в прошлом году Шишкова снялась в совместной рекламной фотосессии с Анастасией. А потом сама Решетова пояснила, что они общаются, но не дружат. Модель даже специально не приходила на вечеринки в честь дня рождения Алисы, чтобы не создавать неловких ситуаций.

Но многие были удивлены, когда после рождения Ратмира Тимати не позвал бывшую возлюбленную познакомится с малышом. Об этом сама Шишкова рассказала в соцсети. Накануне Решетова в беседе с поклонниками ответила на вопрос, собирается ли она вообще знакомит мальчика с мамой его единокровной сестры.