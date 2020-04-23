«Вот это талия»: Кожевникова подчеркнула постройневшую фигуру белоснежным комбинезоном

Мария Кожевникова является не только актрисой, но и многодетной мамой. Артистка уже семь лет живет с бизнесменом Евгением Васильевым, которому подарила троих сыновей. По словам девушки, они обвенчались, а вот до ЗАГСа так и не дошли. Так вышло, что каждый раз им пришлось откладывать свадьбу то из-за беременности, то по другим причинам. Старшему наследницу Ивану уже шесть лет, Максиму — пять, а Василию скоро исполнится три года.

Кожевникова не скрывала, что после последних родов долго не могла похудеть. Лишь недавно поклонники заметили, что фигура девушки стала таять на глазах. Актриса признавалась, что не любит заниматься спортом, но порой заставляет себя делать упражнения. Похоже, что усилия девушки дали свои плоды. На новом фото Мария предстала в белоснежном комбинезоне-бюстье. Брюки клеш зрительно удлинили силуэт, а молочный оттенок оттенил загорелую кожу звезды.

Поклонники были сражены женственным образом многодетной мамы. Они одарили 35-летнюю актрису комплиментами. Кожевникова заставила подписчиков задуматься над тем, как ей удается так хорошо выглядеть в самоизоляции с тремя детьми. «Такая лёгкость и элегантность на фото! Красивая и нежная», «Феечка наша любимая! Белый цвет идет так», «Невероятно красивая», «Очень красивый образ», «Вот это талия», «Какая осанка», — прокомментировали пост подписчики.