«Какие точеные формы»: Саша Савельева в пляжной тунике восхитила изящной фигурой

Саша Савельева год назад стала мамой. Девушка родила сына Леона. Она так хотела стать мамой, что покинула группу «Фабрика», чтобы насладиться материнством. Артистка не скрывает, что едва не умерла во время родов, но это не омрачило радости знакомства с малышом. Почти сразу певица восхитила поклонников стройной фигурой, но сама звезда заверила, что ее тело не такое идеальное, как кажется.

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Вот уже несколько недель Саша коротает дни в самоизоляции. Даже день рождения сына она отметила дома. Лицо крохи родители до сих пор скрывают. Супруга Кирилла Сафонова скучает по путешествиям и морю. В последнее время она часто публикует архивные фото из Милана. Но теперь Савельева разместила в соцсети редкие снимки, на которых позирует на морском побережье. Девушка предстала в серебристом купальнике и черную пляжную тунику с широкими рукавами.

Наряд позволил певице блеснуть загорелым телом. Она подразнила поклонников стройными ногами и подтянутым прессом. Как оказалось, автором снимком является подруга звезды певица Маша Вебер. По всей видимости, тогда они отдыхали вместе.

«Вчера был день земли. Не хочется писать каких-то тривиальных фраз… вы и так все знаете. И она знает. Несколько дней смотрю в YouTube видео с природой и просто наслаждаюсь.. поскорее бы вживую», — поделилась артистка.

А вот поклонники восхитились изящной фигурой знаменитости. «Какой красивый наряд и вы такая воздушная», «Видны стройные ножки», «Афродита! Умопомрачительна со всех ракурсов!», «Очень красивая и очень стройная!», «Бесконечные ножки! Ну какие точеные формы», — прокомментировали пост подписчики.