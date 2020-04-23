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«Где мама?»: Нюша поделилась трогательными кадрами общения годовалой дочки с бабушкой

Ирина Шурочкина души не чает в маленькой Симбе.

«Где мама?»: Нюша поделилась трогательными кадрами общения годовалой дочки с бабушкой
Нюша/Фото: https://www.instagram.com/p/B94eXJ6Iifh/

Нюша поделилась трогательными кадрами общения годовалой дочери с бабушкой. Не так давно Симба отметила год и четыре месяца с момента появления на свет. Несмотря на свой небольшой возраст, девочка демонстрирует невероятную сообразительность, а красотой ребенка восхищаются многочисленные фолловеры певицы. Фото и видео с Симбой набирают больше лайков и комментариев, чем самые откровенные снимки Нюши, что бесконечно радует саму артистку.

В четверг, 23 апреля Нюша поделилась кадрами, на которых мама певицы трогательно нянчится с внучкой. Ирина обучает девочку находить родительницу на страницах глянцевых журналов.

«Где мама? Вот она?», — спрашивает бабушка с нескрываемой нежностью в голосе.

Снимающая на видео процесс игры Нюша в этот момент заливисто смеется за кадром.

У фолловеров тоненький голосок Симбы вызвал целую тонну умиления. «Ну кто этот тут такой хорошенький и умненький?», «Ути Господи», «Маленькая копия Сивова», — писали они. Нашлись и те, кто отметил невероятную молодость бабушки: «Ирина выглядит просто восхитительно», «По вашей маме и не скажешь, что она уже в немолодом статусе», — озвучили свои соображения люди.

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